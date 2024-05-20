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На кордоні з Румунією помітили ведмедів. Прикордонники попередили про небезпеку ухилянтів

Понеділок 20 травня 2024 02:43
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На кордоні з Румунією помітили ведмедів. Прикордонники попередили про небезпеку ухилянтів Ілюстративне фото: на кордоні з Румунією було помічено ведмедів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На гірських маршрутах поруч з українсько-румунським кордоном було зафіксовано велику кількість ведмедів. Це може бути небезпечним для туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, днями прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди ведмедів та розкидані на місцевості речі.

Попри те, що наразі більшість гірських маршрутів закриті, є категорія охочих які все ж йдуть в гори. Мова про чоловіків, які хочуть не законно перетнути кордон та піти до Румунії.

"Туристи" відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. Однак в певний момент їм стає тяжко нести речі, вони їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів.

"Застерігаємо! Утримуйтеся від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для вашого життя", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, після того, як в Україні запровадили військовий стан та оголосили про мобілізацію почастішали випадки незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Фото: прикордонники попередили про небезпеку ухилянтів (facebook.com/DPSUkraine)

Зокрема, чоловіки намагаються переплисти річку Тиса, яка йде вздовж кордону України та Словаччини. Однак через стрімкий потік води та глибина не завжди дозволяють зробити це вдало - тому прикордонники часто знаходять тіла чоловіків.

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Кордон з Україною Румунія Прикордонники
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