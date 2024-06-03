"Вражеская ИПСО". Пограничники отреагировали на информацию, что Украина якобы минует Тису

Он заявил, что информация о якобы минировании Украиной берегов реки Тиса на фоне случаев гибели мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу, не соответствует действительности.

«Это враждебная ИПСО. Усиление границы со странами ЕС и Молдовой, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения, потому что это ответственность Украины перед государствами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирование территории или другие действия, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", - сказал Демченко.

Он отметил, что для усиления границы Украина прибегает к другим методам. В частности, увеличивает количество пограничных нарядов и применяет технические средства (наблюдение с помощью видеокамер и беспилотников и т.д.).

На прошлой неделе российские СМИ начали публиковать информацию о том, что украинские пограничники якобы начали минировать территорию вдоль реки Тисы, в которой утонули призывники, пытавшиеся сбежать в Румынию от мобилизации.