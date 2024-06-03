RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вражеская ИПСО". Пограничники отреагировали на информацию, что Украина якобы минует Тису

Фото: представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украинская сторона не минирует побережье реки Тиса, которую регулярно пытаются пересечь уклонисты. Однако Украина усиливает границы с ЕС другими мерами.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он заявил, что информация о якобы минировании Украиной берегов реки Тиса на фоне случаев гибели мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу, не соответствует действительности.

«Это враждебная ИПСО. Усиление границы со странами ЕС и Молдовой, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения, потому что это ответственность Украины перед государствами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирование территории или другие действия, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", - сказал Демченко. 

Он отметил, что для усиления границы Украина прибегает к другим методам. В частности, увеличивает количество пограничных нарядов и применяет технические средства (наблюдение с помощью видеокамер и беспилотников и т.д.).

На прошлой неделе российские СМИ начали публиковать информацию о том, что украинские пограничники якобы начали минировать территорию вдоль реки Тисы, в которой утонули призывники, пытавшиеся сбежать в Румынию от мобилизации. 

Пограничная служба Украины предостерегала о значительной активности медведей в зоне украинско-румынской границы.

Также поступают сообщения о попытках мужчин нелегально пересечь границу Украины со Словакией, плывя по реке Тиса. Из-за стремительного течения и значительной глубины реки такие попытки часто заканчиваются трагически.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУРумынияВойна России против УкраиныВойна в Украине