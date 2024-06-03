"Вражеская ИПСО". Пограничники отреагировали на информацию, что Украина якобы минует Тису

Украинская сторона не минирует побережье реки Тиса, которую регулярно пытаются пересечь уклонисты. Однако Украина усиливает границы с ЕС другими мерами.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он заявил, что информация о якобы минировании Украиной берегов реки Тиса на фоне случаев гибели мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу, не соответствует действительности.
«Это враждебная ИПСО. Усиление границы со странами ЕС и Молдовой, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения, потому что это ответственность Украины перед государствами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирование территории или другие действия, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", - сказал Демченко.
Он отметил, что для усиления границы Украина прибегает к другим методам. В частности, увеличивает количество пограничных нарядов и применяет технические средства (наблюдение с помощью видеокамер и беспилотников и т.д.).
На прошлой неделе российские СМИ начали публиковать информацию о том, что украинские пограничники якобы начали минировать территорию вдоль реки Тисы, в которой утонули призывники, пытавшиеся сбежать в Румынию от мобилизации.
Пограничная служба Украины предостерегала о значительной активности медведей в зоне украинско-румынской границы.
Также поступают сообщения о попытках мужчин нелегально пересечь границу Украины со Словакией, плывя по реке Тиса. Из-за стремительного течения и значительной глубины реки такие попытки часто заканчиваются трагически.
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