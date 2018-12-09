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На Яворовском полигоне военнослужащий получил ранение

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 14:55
На Яворовском полигоне военнослужащий получил ранение
Иллюстративное фото (fb.com/zaliznabrygada)

Ранение получил военнослужащий 24 ОМБр имени короля Даниила

На Яворовском полигоне (Львовская область) в результате несоблюдения мер безопасности получил ранение один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 24 отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени короля Даниила в Facebook.

Как сообщается, в результате несоблюдения мер безопасности один из военных бригады получил огнестрельное ранение в ногу. Раненому сразу была оказана медицинская помощь и он был отправлен на лечение в один из госпиталей Львова.

"Жизни военнослужащего угрозы нет, так как жизненно важных органов не повреждено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование.

На Яворовском полигоне военнослужащий получил ранение

Напомним, ранее сообщалось, что 3 декабря 2018 года, в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди.

Отметим, что с начала текущих суток, 9 декабря, боевики совершили один обстрел позиций подразделений объединенных сил на Донбассе. В результате обстрела никто из украинских военных не пострадал.

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