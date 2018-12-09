На Яворівському полігоні зазнав поранення військовослужбовець

Ілюстративне фото (fb.com/zaliznabrygada)

Поранень зазнав військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила

На Яворівському полігоні (Львівська область) внаслідок недотримання заходів безпеки отримав поранення один з військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 24 окремої механізованої бригади (ОМБр) імені короля Данила у Facebook.

Як повідомляється, в результаті недотримання заходів безпеки один з військових бригади отримав вогнепальне поранення у ногу. Пораненому відразу була надана медична допомога та його було відправлено на лікування в один із шпиталів Львова.

"Життю військовослужбовця загрози немає, так як життєво важливих органів не пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом призначено службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 грудня 2018 року, у навчальних центрах Збройних сил України розпочались збори оперативного резерву першої черги.

Зазначимо, що від початку поточної доби, 9 грудня, в бойовики вчинили один обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.