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На Яворівському полігоні зазнав поранення військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 14:55
На Яворівському полігоні зазнав поранення військовослужбовець
Ілюстративне фото (fb.com/zaliznabrygada)

Поранень зазнав військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила

На Яворівському полігоні (Львівська область) внаслідок недотримання заходів безпеки отримав поранення один з військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 24 окремої механізованої бригади (ОМБр) імені короля Данила у Facebook.

Як повідомляється, в результаті недотримання заходів безпеки один з військових бригади отримав вогнепальне поранення у ногу. Пораненому відразу була надана медична допомога та його було відправлено на лікування в один із шпиталів Львова.

"Життю військовослужбовця загрози немає, так як життєво важливих органів не пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом призначено службове розслідування.

На Яворівському полігоні зазнав поранення військовослужбовець

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 грудня 2018 року, у навчальних центрах Збройних сил України розпочались збори оперативного резерву першої черги.

Зазначимо, що від початку поточної доби, 9 грудня, в бойовики вчинили один обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.

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