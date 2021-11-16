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В Николаевской области СБУ предотвратила похищение запчастей для военной техники

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Вторник 16 ноября 2021 15:20
В Николаевской области СБУ предотвратила похищение запчастей для военной техники Фото: в Николаевской области СБУ предотвратила похищение запчастей для военной техники (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской области. Злоумышленники планировали их незаконно продать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Попытку кражи обнаружили на складе предприятия "Николаевский бронетанковый завод". Нехватка запчастей могла нанести ущерб обороноспособности Украины в условиях вооруженного конфликта на востоке страны.

"Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения Государственного оборонного заказа двое ответственных лиц госпредприятия пытались "сбыть" детали и агрегаты БТР и БРДМ", - пишет пресс-служба.

Общая стоимость запчастей составляет почти 500 тысяч гривен.

Согласно ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

"Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств сделки и установления, а также привлечения к ответственности причастных лиц", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Николаевской области СБУ предотвратила похищение запчастей для военной техники (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Военная техника Николаевская область
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