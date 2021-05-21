Воровали данные через приложения для Instagram: СБУ разоблачила группу хакеров

По данным СБУ, житель Ивано-Франковской области разрабатывал вирусы по заказу российского клиента. Вирусы встраивались в популярные программы для раскрутки страниц в Instagram и другие приложения. Вирус открывал доступ к финансовой информации на устройствах пользователей.

"Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами", - рассказали в СБУ.

Кроме того, как установила спецслужба, хакеры создали форум, Telegram-канал и бот, которые другие хакеры использовали для покупки и продажи персональных данных. На ресурсах торговали аккаунтами, логами, копиями паспортов, паролями к сайту OLX, электронным кошелькам Qiwi и Yandex, а также видеохостингу Youtube.

"После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений", - добавили в СБУ.

Фото: хакеры воровали данные украинцев через приложения для Instagram (ssu.gov.ua)