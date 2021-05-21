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Крали дані через додатки для Instagram: СБУ викрила групу хакерів

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу хакерів, які викрадали особисту інформацію користувачів через додатки для соцмережі Instagram. Одного з хакерів підозрюють у роботі на росіянина.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними СБУ, мешканець Івано-Франківської області розробляв віруси на замовлення російського клієнта. Віруси вбудовувалися у популярні програми для розкрутки сторінок в Instagram та інші додатки. Вірус відкривав доступ до фінансової інформації на пристроях користувачів.

"Задокументовано, що один із хакерів працював на російського замовника, який надав доступ до захищеного сервера у РФ. Сервер використовувався як інфраструктура для розробки вірусів і обміну технічними завданнями та готовими замовленнями. Замовлення російська сторона оплачувала біткоїнами", - розповіли в СБУ.

Крім того, як встановила спецслужба, хакери створили форум, Telegram-канал та бот, які інші хакери використовували для купівлі та продажу персональних даних. На ресурсах торгували акаунтами, логами, копіями паспортів, паролями до сайту OLX, електронних гаманців Qiwi та Yandex, а також відеохостингу Youtube.

"Після проведення необхідних експертиз та інших слідчих дій планується повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні відповідних злочинів", - додали в СБУ.

Фото: хакери крали дані українців через додатки для Instagram (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у квітні в Україні запобігли викраденню персональних даних співробітників СБУ. Хакер діяв на замовлення Росії.

Крім того, у квітні хакери зламали сайти районних та територіальних адміністрацій Київської області. Хакери розмістили на веб-ресурсах неправдиву інформацію.

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