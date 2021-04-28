ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хакеры взломали сайты районных и территориальных администраций Киевской области

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 16:53
Хакеры взломали сайты районных и территориальных администраций Киевской области Фото: хакеры взломали сайты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Неизвестные хакеры взломали сайты нескольких районных и территориальных администраций Киевской области. Злоумышленники разместили на веб-ресурсах ложную информацию.

Об этом сообщила пресс-служба государственной администрации Киевской области.

Речь идет о предполагаемом распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования необходимо подать в Департамент образования и науки областной администрации списки школьников 15 лет и старше до 30 апреля 2021 г. Также говорится, что следует обеспечить прохождение учащимися медкомиссии до 6 мая.

“Официально объявляем, что распоряжение с таким содержанием Василий Володин (глава Киевской ОГА - ред.) не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности”, - указано в сообщении.

Напомним, ранее российские хакеры из группировки "Бабук" (The Babuk group) получили доступ к базе данных полиции Вашингтона, округ Колумбия, США. Они угрожали поделиться информацией с преступными бандами, если не получат выкуп.

Отметим, киберспециалисты СБУ помешали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления.

РБК-Украина писало, что 25 апреля неизвестные взломали сайт БелАЭС. Они разместили на странице фейковые сообщения об опасности станции и возможной трагедии, которая может “произойти в любой момент”.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия хакеры взлом
NEWS
Коболева увольняют из "Нафтогаз Украины": что известно
Коболева увольняют из "Нафтогаз Украины": что известно
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса