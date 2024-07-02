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Воротар збірної Португалії розкрив секрет успішної серії пенальті з рекордом

Фото: Діогу Кошта заслужено забрав нагороду гравцю поєдинку (x.com/EURO2024DE)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер національної команди Португалії Діогу Кошта поділився міркуваннями про переможний матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

24-річний воротар став головним героєм непростої перемоги піренейців. Він парирував усі три удари словенців у післяматчевій серії одинадцятиметрових.

"Це, напевне, найкращий матч у моєму житті. Я зосередився на своїй роботі. Я керувався внутрішніми відчуттями. Звісно, ми проаналізували виконавців пенальті, але гравці змінюються і вони змінюють напрямки ударів. Я дуже щасливий та неймовірно радий допомогти команді", – розповів кіпер.

Діогу Кошта встановив рекорд чемпіонатів Європи. Він став першим воротарем в історії турніру, який парирував три удари в серії пенальті. Для португальця цей рекорд – другий, пов'язаний з одинадцятиметровими. У сезоні 2022/23 Ліги чемпіонів він відбив 3 пенальті за один матч.

Португалія вийшла в чвертьфінал Євро-2024. Там суперником команди Діогу Кошти стала збірна Франції. Поєдинок відбудеться 5 липня в Гамбурзі.

До слова, раніше Франція мінімально здолала збірну Бельгії в 1/8 фіналу Євро-2024.

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