Євро-2024: Португалія у серії пенальті здолала збірну Словенії в 1/8 фіналу

Збірна Португалії в післяматчевій серії одинадцятиметрових перемогла національну команду Словенії на шляху в чвертьфінал чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Португалія – Словенія – 0:0 (пенальті – 3:0)

Нереалізований пенальті: Роналду, 105 (П)

Піренейці захопили ініціативу в дебюті зустрічі. У стартові чверть години підопічні Роберто Мартінеса змарнували кілька нагод забити. Зокрема, Леау після навісу Фернандеша пробив у захисника, Діаш після стандарту вдарив повз стійку, а Фернандеш не встиг замкнути простріл Сілви.

У середині тайму нагадав про себе Роналду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" спершу пробив головою в руки Облаку, а потім зі штрафного відправив м'яч над поперечиною. У відповідь Шешко перед перервою дальнім ударом розім'яв Кошту. Не оформив гол у роздягальню Пальїнья, пробивши з півкола штрафного повз стійку.

На старті другої половини Елшнік ударом від газону замкнув дальню стійку – вище воріт. На 55-й хвилині Роналду розрядив гармату зі штрафного, але Облак не без труднощів парирував м'яч. Згодом Шешко в контратаці намагався втекти від Пепе та пробив повз стійку з входу в штрафний.

Португалія продовжила контролювати м'яч. Утім, атакувальні випади команди Мартінеса виявилися вкрай прогнозованими для словенців. Лише на 89-й хвилині Жота класною передачею вивів Роналду на оперативний простір, але нападник під кутом поцілив у воротаря.

Зрештою, матч перейшов у додатковий час. У першому екстра-таймі напруга досягла піку на 103-й хвилині, коли Дркушіч завалив у власному штрафному Жоту – пенальті! До позначки підійшов Роналду та пробив у правий бік, та Облак перевів м'яч у стійку воріт. А на старті другого екстра-тайму кіпер витягнув із-під поперечини удар Пальїньї головою після штрафного.

Після цього епізоду збірна Словенії відсунула епіцентр подій подалі від власних воріт. Підопічні Матяжа Кека провели низку гострих атак, а найбільша небезпека виникла зі штрафним метрів із 20-ти. Ветеран Ілічіч, однак, влучив зі стандарту в стінку. А на 115-й хвилині "привіз" Пепе. Втративши м'яч на власній половині, він організував для Шешка вихід віч-на-віч із воротарем, але Кошта впевнено зіграв ногами.

Дійшло до серії пенальті. Кошта потягнув удар Ілічіча, а Роналду реабілітувався за попередній промах. Далі португальський кіпер узяв постріл Балковеца. Натомість Фернандеш холоднокровно переграв Облака. Колишній "динамівець" Вербіч не зміг пробити Кошту, а Сілва впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах і вивів збірну Португалії в чвертьфінал.