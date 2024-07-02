Вратарь сборной Португалии раскрыл секрет успешной серии пенальти с рекордом

24-летний вратарь стал главным героем непростой победы пиренейцев. Он парировал все три удара словенцев в послематчевой одиннадцатиметровой серии.

"Это, наверное, лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на своей работе. Я руководствовался внутренними чувствами. Конечно, мы проанализировали исполнителей пенальти, но игроки меняются и они меняют направления ударов. Я очень счастлив и невероятно рад помочь команде", – рассказал. кипер.

Диогу Кошта установил рекорд чемпионатов Европы. Он стал первым вратарем в истории турнира, парировавшим три удара в серии пенальти. Для португальца этот рекорд – второй, связанный с одиннадцатиметровыми. В сезоне 2022/23 Лиги чемпионов он отразил 3 пенальти в одном матче.

Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024. Там соперником команды Диогу Кошты стала сборная Франции. Поединок состоится 5 июля в Гамбурге.