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Воротар "Вінніпега" з чотирма десятками сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Лоран Броссуа зупинив Сета Джарвіса (globalnews.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Вінніпега Джетс" Лорана Броссуа першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадський воротар "Джетс" заклав фундамент перемоги на домашньому льоду над "Кароліною" (2:1). Резервіст пропустив лише одну шайбу за 60 хвилин ігрового часу.

Броссуа парирував 42 кидки "Гаррікейнз". Відсоток сейвів досвідченого голкіпера склав солідні 97,6%. Воротар також покращив коефіцієнт надійності в нинішньому сезоні – 2.65 пунктів (6 поєдинків). Попередню кампанію у складі чемпіонського "Вегаса" Броссуа завершив із трохи кращими цифрами (2,58 пунктів, 19 матчів).

Завдяки перемозі "Вінніпег" закріпився в зоні плей-офф Західної конференції НХЛ. Натомість "Кароліна" залишається в колі обраних на Сході. Наступний поєдинок "Джетс" зіграють проти "Колорадо" (в ніч проти 8 грудня).

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій та страж воріт "Арізони" Коннор Інгрем. Обидва воротарі оформили шатаути – проти "Далласа" (4:0) та "Вашингтона" (6:0) відповідно. Утім, парируваних ударів в обох значно менше за Броссуа.

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні капітан "Бостона" Маршан очолив трійку зірок із хет-триком проти "Коламбуса".

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