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Ветеран "Бостона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Бостон, Понеділок 04 грудня 2023 10:27
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Ветеран "Бостона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Бред Маршан змусив уболівальників кидати картузи на лід (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Бостон Брюїнз" Бреда Маршана найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

35-річний канадець гарантував "ведмедям" домашню перемогу над "Коламбусом" (3:1). Капітан команди вшосте в кар'єрі оформив три шайби за матч.

Після безгольового першого періоду в другій 20-хвилинці рахунок відкрили "Блю Джекетс". Це Дженнер зіграв на добиванні після кидка Олів'є. Та зі стартом фінального періоду настав зоряний час Маршана.

Вінгер "Бостона" відквитав шайбу в дебюті, коли класно кинув із правої зони атаки. Далі в більшості він влучив у дев'ятку воріт "Коламбуса". А втретє відзначився Маршан теж за чисельної переваги – холоднокровно кинув під стійку після передачі Захи.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і центрфорвард "Міннесоти" Марко Россі. Росіянин оформив хет-трик у перестрілці зі "Сан-Хосе" (6:5). Натомість австрієць дублем доклався до перемоги над "Чикаго" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Міннесота" – "Чикаго" – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
  • "Рейнджерс" – "Сан-Хосе" – 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
  • "Баффало" – "Нешвілл" – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
  • "Бостон" – "Коламбус" – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
  • "Лос-Анджелес" – "Колорадо" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

До слова, напередодні зірка "Бостона" Пастрняк очолив хіт-парад героїв із дублем і асистом проти "Торонто".

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