Вратарь "Виннипега" с четырьмя десятками сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Канадский вратарь "Джетс" заложил фундамент победы на домашнем льду над "Каролиной" (2:1). Резервист пропустил всего одну шайбу за 60 минут игрового времени.

Броссуа парировал 42 броска "Харрикейнз". Процент сэйвов опытного голкипера составил солидные 97,6%. Вратарь также улучшил коэффициент надежности в нынешнем сезоне – 2.65 пункта (6 поединков). Предыдущую кампанию в составе чемпионского "Вегаса" Броссуа завершил с несколько лучшими цифрами (2,58 пункта, 19 матчей).

Благодаря победе "Виннипег" закрепился в зоне плей-офф Западной конференции НХЛ. В свою очередь "Каролина" остается в кругу избранных на Востоке. Следующий поединок "Джетс" сыграют против "Колорадо" (в ночь на 8 декабря).

В топ-тройку звезд также попали голкипер "Тампы-Бей" Андрей Василевский и страж ворот "Аризоны" Коннор Ингрэм. Оба вратаря оформили шатауты – против "Далласа" (4:0) и "Вашингтона" (6:0) соответственно. Впрочем, парированных ударов у обоих значительно меньше Броссуа.

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