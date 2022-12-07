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Воротар "Торонто" з першим шатаутом сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Даллас, Середа 07 грудня 2022 10:29
Воротар "Торонто" з першим шатаутом сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Метт Мюррей приймає вітання від капітана Джона Тавареса (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер "Торонто Мейпл Ліфc" Метт Мюррей не тільки зберіг свої ворота недоторканими в матчі проти "Даллас Старз", а й став першою зіркою ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

28-річний воротар відіграв "на нуль" виїзний поєдинок у Техасі. За три періоди протистояння канадець виконав 44 сейви. Цей шатаут – перший у сезоні 2022/23 для Мюррея і загалом 21-й у кар'єрі в НХЛ.

Завдяки впевненій грі голкіпера "Торонто" розгромив "Даллас" (4:0) і закріпився серед лідерів Східної конференції. Шайби в складі "Мейпл Ліфс" закинули Таварес, Меттьюс, Сандін і Керфут. Навіть після поразки "Старз" залишилися у зоні плей-офф Центрального дивізіону.

Тим часом третьою зіркою вечора став Сідні Кросбі. Зірка "Піттсбурга" дублем доклався до впевненої перемоги "Пінгвінз" над "Коламбусом" (4:1). Другим у топ-3 став вінгер "Вінніпега" Кайл Коннор. У матчі проти "Флориди" (5:2) він закинув дві шайби та асистував Шайфлі.

Натомість найрезультативніший матч дня зіграли в Нью-Йорку. Там місцеві "Айлендерс" поступилися "Сент-Луїс Блюз" у трьох періодах (4:7). Найкращим у складі обох команд став досвідчений нападник гостей Ноел Акк'ярі – 2 шайби.

До слова, напередодні Петтерсон із трьома набраними очками очолив трійку зірок вечора НХЛ.

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