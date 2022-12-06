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Центрфорвард "Ванкувера" з переможною шайбою став першою зіркою вечора НХЛ: відео

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Ванкувер, Вівторок 06 грудня 2022 11:36
Центрфорвард "Ванкувера" з переможною шайбою став першою зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Еліас Петтерсон набрав 3 пункти проти "Монреаль Канадієнс" (canucksarmy.com)
Автор: Антон Федорців

Топ-3 зірок чергового ігрового дня в Національній хокейній асоціації очолив нападник "Ванкувер Кенакс" Еліас Петтерсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний швед забезпечив "Кенакс" перемогу над "Монреалем" у дербі Канади. В активі форварда другої ланки дві результативні передачі на Міхєєва в другому та третьому періодах.

Головне ж досягнення Петтерсон оформив в овертаймі. Шведський форвард підхопив шайбу після падіння Матесона, змістився з правого краю по лінії воріт до володінь Монтембо та переграв голкіпера в ближньому бою.

Завдяки перемозі в надрезультативному матчі (7:6) "Ванкувер" трохи покращив турнірне становище. Проте, команда Брюса Будро досі за межами зони плей-офф. "Кенакс" посідають 6-те місце в Тихоокеанському дивізіоні. Звідти наразі проходять далі "Вегас", "Сіетл", "Лос-Анджелес" і "Едмонтон".

Також до трійки найкращих потрапили Пол Коттер із "Вегаса" та Назем Кадрі з "Калгарі". Перший дублем допоміг здолати "Бостон" (4:3), а другий закинув вирішальну шайбу та зробив 2 асисти проти "Арізони" (3:2).

До слова, напередодні фін Хінц із чотирма пунктами опинився нагорі хіт-параду зірок НХЛ.

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