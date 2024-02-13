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Воротар "Рейнджерс" із шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, Вівторок 13 лютого 2024 10:59
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Воротар "Рейнджерс" із шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Ігор Шестьоркін забезпечив перемогу "синьосорочечникам" (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Нью-Йорк Рейнджерс" Ігоря Шестьоркіна найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

28-річний росіянин став співтворцем домашньої перемоги над "Калгарі" (2:0). Шайбами в складі "Рейнджерс" відзначилися Кайлл і Вісі.

Шестьоркін парирував 30 кидків хокеїстів "Флеймз". Прогнозовано відсоток сейвів голкіпера склав 100%. Для нього шатаут проти канадців став дебютним у нинішньому сезоні (34 поєдинки). Коефіцієнт надійності Шестьоркіна зріс до 2.78 пункта.

Нинішній сезон для російського воротаря – п'ятий за океаном. Третю кампанію поспіль він проводить у статусі основного голкіпера "Рейнджерс". У минулому сезоні Шестьоркін разом із командою вилетів у першому раунді Кубка Стенлі.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Філадельфії" Тревіс Конекні та вінгер "Міннесоти" Метт Болді. Перший оформив гол і дві результативні передачі проти "Арізони" (5:3). Натомість другий закинув шайбу та віддав 2 асисти проти "Вегаса" (5:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Воротар &quot;Рейнджерс&quot; із шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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