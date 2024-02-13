Вратарь "Рейнджерс" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
28-летний россиянин стал сотворцем домашней победы над "Калгари" (2:0). Шайбами в составе "Рейнджерс" отличились Кайлл и Виси.
Шестеркин парировал 30 бросков хоккеистов "Флэймз". Прогнозируемо процент сэйвов голкипера составил 100%. Для него шатаут против канадцев стал дебютным в нынешнем сезоне (34 поединка). Коэффициент надежности Шестеркина вырос до 2.78 пункта.
Нынешний сезон для российского вратаря – пятый за океаном. Третью кампанию подряд он проводит в статусе основного голкипера "Рейнджерс". В прошлом сезоне Шестеркин вместе с командой вылетел в первом раунде Кубка Стэнли.
В тройку звезд вечера также попали форвард "Филадельфии" Трэвис Конекни и вингер "Миннесоты" Мэтт Болди. Первый оформил гол и две результативные передачи против "Аризоны" (5:3). Второй забросил шайбу и отдал 2 ассиста против "Вегаса" (5:3).
Все результаты вечера в НХЛ:
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