ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воротар "Нешвілла" з прем'єрним шаутатом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Нешвілл, Середа 23 жовтня 2024 11:29
UA EN RU
Воротар "Нешвілла" з прем'єрним шаутатом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ Фото: Юусе Сарос засмутив "Брюїнз" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Нешвілл Предаторз" Юусе Сароса першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Фінський страж воріт "пограбував" гостей з Бостона. Натомість його одноклубники О'Райллі, Новак, Нюквіст і Еванджеліста забезпечили розгром "Брюїнз" (4:0).

Сарос оформив 33 сейви. Відсоток парируваних кидків фіна прогнозовано склав 100%. У нинішньому сезоні він уперше залишив ворота "сухими". Загалом же шатаут став для Сароса 24-м під егідою НХЛ.

Нинішній сезон – ювілейний для голкіпера. У складі "Предаторз" він розпочав десяту кампанію. Від сезону 2021/22 Сарос залишається основним воротарем "Нешвілла". Його резервістом буде канадець Скотт Веджвуд.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Тампи-Бей" Брендон Хейгл і голкіпер "Детройта" Алекс Лайон. Перший оформив хет-трик у перестрілці з "Нью-Джерсі" (8:5). Натомість другий зробив 29 сейвів і забезпечив виїзну перемогу над "Айлендерс" (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Воротар &quot;Нешвілла&quot; з прем'єрним шаутатом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

До слова, раніше тафгай "Вашингтона" Дюхейм відправив у нокаут нападника "Нью-Джерсі" Нейсена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Чим важлива Костянтинівка і чи може ворог швидко просунутися до міста: думка експерта
Чим важлива Костянтинівка і чи може ворог швидко просунутися до міста: думка експерта
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні