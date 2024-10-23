Воротар "Нешвілла" з прем'єрним шаутатом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Фінський страж воріт "пограбував" гостей з Бостона. Натомість його одноклубники О'Райллі, Новак, Нюквіст і Еванджеліста забезпечили розгром "Брюїнз" (4:0).

Сарос оформив 33 сейви. Відсоток парируваних кидків фіна прогнозовано склав 100%. У нинішньому сезоні він уперше залишив ворота "сухими". Загалом же шатаут став для Сароса 24-м під егідою НХЛ.

Нинішній сезон – ювілейний для голкіпера. У складі "Предаторз" він розпочав десяту кампанію. Від сезону 2021/22 Сарос залишається основним воротарем "Нешвілла". Його резервістом буде канадець Скотт Веджвуд.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Тампи-Бей" Брендон Хейгл і голкіпер "Детройта" Алекс Лайон. Перший оформив хет-трик у перестрілці з "Нью-Джерсі" (8:5). Натомість другий зробив 29 сейвів і забезпечив виїзну перемогу над "Айлендерс" (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ: