ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вратарь "Нэшвилла" с премьерным шаутатом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

Нэшвилл, Среда 23 октября 2024 11:29
UA EN RU
Вратарь "Нэшвилла" с премьерным шаутатом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ Фото: Юусе Сарос огорчил "Брюинз" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Нэшвилл Предаторз" Юусе Сароса первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Финский страж ворот "ограбил" гостей из Бостона. В свою очередь его одноклубники О'Райлли, Новак, Нюквист и Эванджелиста обеспечили разгром "Брюинз" (4:0).

Сарос оформил 33 сэйва. Процент парированных бросков финна прогнозируемо составил 100%. В нынешнем сезоне он впервые оставил ворота "сухими". В общей сложности шатаут стал для Сароса 24-м под эгидой НХЛ.

Нынешний сезон – юбилейный для голкипера. В составе "Предаторз" он начал десятую кампанию. С сезона 2021/22 Сарос остается основным вратарем "Нэшвилла". Его резервистом будет канадец Скотт Уэджвуд.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Тампы-Бэй" Брэндон Хэйгл и голкипер "Детройта" Алекс Лайон. Первый оформил хет-трик в перестрелке с "Нью-Джерси" (8:5). Второй совершил 29 сэйвов и обеспечил выездную победу над "Айлендерс" (1:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Нэшвилла&quot; с премьерным шаутатом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

К слову, ранее тафгай "Вашингтона" Дюхейм отправил в нокаут нападающего "Нью-Джерси" Нейсена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава
Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы