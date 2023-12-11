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Воротар "Міннесоти" з шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Філіп Густавссон став співтворцем перемоги над "Сіетлом" (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Міннесоти Вайлд" Філіпа Густавссона найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Шведський воротар гарантував "суху" перемогу "Вайлд" у штаті Вашингтон. "Міннесота" розгромила "Сіетл" (3:0) на виїзді завдяки шайбам Болді, Россі та Ека Ерікссона.

Густавссон парирував 24 кидки "Кракен". Відсоток сейвів скандинава прогнозовано склав 100%. Голкіпер покращив власний коефіцієнт надійності в нинішньому сезоні – 3.05 пункти (16 поєдинків). У матчі проти "Сіетла" Густавссон оформив усього другий шатаут у кампанії 2023/24.

Завдяки перемозі "Міннесота" обійшла "Кракен" у турнірній таблиці Західної конференції НХЛ. Утім, обидві команди наразі залишаються за межами зони плей-офф. "Вайлд" здобули 10 перемог при 26-ти поразках.

До трійки зірок вечора також потрапили колеги Густавссона за амплуа – страж воріт "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Квік і голкіпер "Едмонтона" Келвін Пікар. Перший оформив 25 сейвів проти "Лос-Анджелеса" (4:1). Натомість другий парирував 26 кидків у протистоянні з "Нью-Джерсі" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні нападник "Тампи-Бей" Кучеров очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Сіетла".

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