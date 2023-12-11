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Вратарь "Миннесоты" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Филипп Густавссон стал создателем победы над "Сиэтлом" (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Миннесоты Уайлд" Филипа Густавссона лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Шведский вратарь гарантировал "сухую" победу "Уайлд" в штате Вашингтон. "Миннесота" разгромила "Сиэтл" (3:0) на выезде благодаря шайбам Болди, Росси и Эка Эрикссона.

Густавссон парировал 24 броска "Кракен". Процент сэйвов скандинава прогнозированно составил 100%. Голкипер улучшил свой коэффициент надежности в нынешнем сезоне – 3.05 пункта (16 поединков). В матче против "Сиэтла" Густавссон оформил всего второй шатаут в кампании 2023/24.

Благодаря победе "Миннесота" обошла "Кракен" в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Впрочем, обе команды остаются за пределами зоны плей-офф. "Уайлд" одержали 10 побед при 26-ти поражениях.

В тройку звезд вечера также попали коллеги Густавссона за амплуа – страж ворот "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Куик и голкипер "Эдмонтона" Келвин Пикар. Первый оформил 25 сэйвов против "Лос-Анджелеса" (4:1). Второй парировал 26 бросков в противостоянии с "Нью-Джерси" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне нападающий "Тампы-Бэй" Кучеров возглавил хит-парад звезд с тремя пунктами против "Сиэтла".

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