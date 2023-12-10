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Вінгер "Тампи-Бей" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Сіетл, Неділя 10 грудня 2023 11:46
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Вінгер "Тампи-Бей" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Нікіта Кучеров набрав 3 пункти проти "Кракен" (facebook.com/lightningnhl)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Тампи-Бей Лайтнінг" Нікіту Кучерова першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Росіянин доклався до нелегкої перемоги над "Сіетлом" (4:3 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема й переможну в додатковій п'ятихвилинці, а також віддав результативну передачу на Пола.

"Блискавки" відкрили рахунок у середині першого періоду зусиллями Сіреллі. Під завісу ж стартової 20-хвилинки Кучеров із "п'ятака" завершив атаку гостей. Та з голами Бйоркстранда і Олексяка в другому періоді "Кракен" повернулися до гри.

У третій же 20-хвилинці "Сіетл" взагалі вийшов уперед зусиллями лідера команди Макканна. Утім, завдяки триходівці Кучеров-Сіреллі-Пол "Тампа-Бей" перевела гру в овертайм. А там російський вінгер у дотик переправив шайбу за спину Даккорда.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Вашингтона" Чарлі Ліндгрен і нападник "Бостона" Давід Пастрняк. Голкіпер перший оформив 31 сейв і завершив зі шатаутом розгром "Рейнджерс" (4:0). Натомість зірка "Брюїнз" оформив дубль і асисти проти "Арізони" (5:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Тампи-Бей&quot; з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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