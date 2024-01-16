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Воротар "Міннесоти" з історичним шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Марк-Андре Фльорі в купі малій з одноклубниками (twitter.com/mnwild)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Міннесоти Вайлд" Марка-Андре Фльорі першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадський воротар забезпечив "суху" перемогу "Вайлд" на домашньому льоду. "Міннесота" розгромила "Нью-Йорк Айлендерс" (5:0).

Фльорі парирував 21 кидок "острів'ян". Відсоток сейвів голкіпера прогнозовано склав 100%. Це перший шатаут 39-річного канадця в нинішньому сезоні. Коефіцієнт надійності Фльорі змінився до 2.97 пунктів (22 поєдинки). Загальний відсоток парируваних ударів залишився посереднім – 89.67%.

Однак, головне досягнення Фльорі в іншому. Він вийшов на друге місце в історії серед воротарів за кількістю перемог під егідою НХЛ. Канадець обійшов легендарного співвітчизника, чотириразового володаря Кубка Стенлі Патріка Руа. Тепер у Фльорі 552 перемоги. Лідер – Мартін Бродьор (691).

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Вегаса" Марк Стоун і воротар "Бостона" Джеремі Свеймен. Капітан "Голден Найтс" оформив хет-трик у протистоянні з "Нешвіллом" (4:1). Натомість голкіпер "Брюїнз" завершив шатаутом матч проти "Нью-Джерсі" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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