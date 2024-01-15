Вінгер "Торонто" з ювілеєм очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

26-річний канадець встановив особисте досягнення у домашньому поєдинку проти "Детройта" (2:4). Він набрав 600 очок у кар'єрі під егідою НХЛ.

Після безгольового стартового періоду "Мейпл Ліфс" відкрили рахунок у дебюті другої 20-хвилинки зусиллями Холмберга. А після шайби Ларкіна настав зоряний час Марнера. Він перед воротами завершив зразкову комбінацію за участю Маккейба та Бертуцці. Утім, "Ред Вінгз" у фінальному періоді вирвали перемогу з шайбами Спронга, Коппа та Реймонда.

Марнер оновив клубний рекорд. Він досягнув рубежу 600 очок за 548 матчів. Канадець перевершив досягнення Дерріла Сіттлера (584 поєдинки). У загальному ж заліку ліги він опинився на 7-й сходинці. Швидше ті ж 600 пунктів набрали Макдевід, Кросбі, Овєчкін, Малкін, Панарін і Драйзайтль.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і форвард "Детройта" Ендрю Копп. Росіянин шайбою допоміг переграти "Вашингтон" удома (2:1). Натомість американець оформив третій гол "Ред Вінгз" у столиці провінції Онтаріо.

Усі результати вечора в НХЛ: