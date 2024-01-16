Вратарь "Миннесоты" с историческим шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Канадский вратарь обеспечил "сухую" победу "Уайлд" на домашнем льду. "Миннесота" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" (5:0).

Флери парировал 21 бросок "островитян". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Это первый шатаут 39-летнего канадца в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности Флери изменился до 2.97 пункта (22 поединка). Общий процент парированных ударов остался посредственным – 89.67%.

Однако, главное достижение Флери в другом. Он вышел на второе место в истории среди вратарей по числу побед под эгидой НХЛ. Канадец обошел легендарного соотечественника, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа. Теперь у Флери 552 победы. Лидер – Мартин Бродер (691).

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Вегаса" Марк Стоун и вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Капитан "Голден Найтс" оформил хет-трик в противостоянии с "Нэшвиллом" (4:1). В свою очередь голкипер "Брюинз" завершил шатаутом матч против "Нью-Джерси" (3:0).

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