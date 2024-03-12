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Воротар "Лос-Анджелеса" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Давід Ріттіх і Адріан Кемпе – співтворці перемоги над "Айлендерс" (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Лос-Анджелес Кінгз" Давіда Ріттіха першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Чех доклався до впевненої домашньої перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0). Шайбами в складі "Кінгз" відзначилися Кемпе, Дано та Мур.

Ріттіх парирував 26 кидків "острів'ян". Прогнозовано відсоток сейвів воротаря склав 100%. Цей шатаут став для нього другим у регулярній першості 2023/24, в якій голкіпер провів 19 поєдинків. Коефіцієнт надійності Ріттіха зріс до 2.19 пункта.

Для уродженця Їглави нинішній сезон – восьмий на рівні НХЛ. Раніше він захищав кольори "Калгарі", "Торонто", "Нешвілла" та "Вінніпега". Умовно основним голкіпером був у двох сезонах із "Флеймз". У липні торік підписав 1-річний контракт із "Лос-Анджелесом" на 875 тисяч доларів.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак і нападник "Сент-Луїса" Каспері Капанен. Перший виконав 23 сейви та закінчив шаутатом протистояння з "Вашингтоном". Натомість другий оформив гол і два асисти проти "Бостона" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Бостон" – "Сент-Луїс" – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
  • "Рейнджерс" – "Нью-Джерсі" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
  • "Вінніпег" – "Вашингтон" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
  • "Лос-Анджелес" – "Айлендерс" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

До слова, напередодні керманич "Міннесоти" Хайнс забезпечив перемогу в овертаймі зняттям воротаря.

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