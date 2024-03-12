Вратарь "Лос-Анджелеса" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Чех приложился к уверенной домашней победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0). Шайбами в составе "Кингз" отличились Кемпе, Дано и Мур.

Риттих парировал 26 бросков "островитян". Прогнозируемо процент сэйвов вратаря составил 100%. Этот шатаут стал для него вторым в регулярном первенстве 2023/24, в котором голкипер провел 19 поединков. Коэффициент надежности Риттиха вырос до 2.19 пункта.

Для уроженца Йиглавы нынешний сезон – восьмой на уровне НХЛ. Ранее он защищал цвета "Калгари", "Торонто", "Нэшвилла" и "Виннипега". Условно основным голкипером был в двух сезонах с "Флэймз". В июле прошлого года подписал 1-летний контракт с "Лос-Анджелесом" на 875 тысяч долларов.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк и нападающий "Сент-Луиса" Каспери Капанен. Первый выполнил 23 сейва и закончил шаутатом противостояние с "Вашингтоном". В свою очередь второй оформил гол и два ассиста против "Бостона" (5:1).

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