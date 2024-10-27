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Воротар клубу МЛС раптово помер у 25 років

Фото: Футболісти "Філадельфії" вшанували пам'ять Холдена Трента (instagram.com/philaunion)
Автор: Андрій Костенко

Життя голкіпера команди Major League Soccer (MLS) "Філадельфія Юніон" Холдена Трента несподівано обірвалося на 26-му році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Трагедія сталася 26 жовтня. Клуб вирішив не розкривати причини смерті, через повагу до сім'ї футболіста. Але за даними американських ЗМІ, Трент ще 24 жовтня потрапив до лікарні у відділення інтенсивної терапії.

Уродженець Грінсборо (штат Північна Кароліна), Трент був обраний "Філадельфією" на драфті 2023 року під 28-м номером. До цього він грав у студентській лізі за команду університету Хай-Пойнт.

Голкіпер так і не встиг дебютувати за першу команду. Він провів 6 матчів у складі молодіжного колективу пенсильванців у МЛС Next Pro. У поточному сезоні зіграв 1 поєдинок, в якому пропустив 4 м'ячі.

У чемпіонаті МЛС "Філадельфія Юніон" посіла 12-те місце в Східній конференції. Команда не зуміла пробитися в плей-офф.

Раніше "Реал" із Луніним у воротах розгромно програв "Барселоні" в Ель Класіко.

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