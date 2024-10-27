Воротар клубу МЛС раптово помер у 25 років

Трагедія сталася 26 жовтня. Клуб вирішив не розкривати причини смерті, через повагу до сім'ї футболіста. Але за даними американських ЗМІ, Трент ще 24 жовтня потрапив до лікарні у відділення інтенсивної терапії.

Уродженець Грінсборо (штат Північна Кароліна), Трент був обраний "Філадельфією" на драфті 2023 року під 28-м номером. До цього він грав у студентській лізі за команду університету Хай-Пойнт.

Голкіпер так і не встиг дебютувати за першу команду. Він провів 6 матчів у складі молодіжного колективу пенсильванців у МЛС Next Pro. У поточному сезоні зіграв 1 поєдинок, в якому пропустив 4 м'ячі.

У чемпіонаті МЛС "Філадельфія Юніон" посіла 12-те місце в Східній конференції. Команда не зуміла пробитися в плей-офф.