Вратарь клуба МЛС внезапно умер в 25 лет

Трагедия произошла 26 октября. Клуб решил не раскрывать причины смерти из-за уважения к семье футболиста. Но, по данным американских СМИ, Трент еще 24 октября попал в больницу в отделение интенсивной терапии.

Уроженец Гринсборо (штат Северная Каролина), Трент был выбран "Филадельфией" на драфте 2023 года под 28-м номером. До этого он играл в студенческой лиге за команду университета Хай-Пойнт.

Голкипер так и не успел дебютировать за первую команду. Он провел 6 матчей в составе молодежного коллектива пенсильванцев в МЛС Next Pro. В текущем сезоне сыграл 1 поединок, в котором пропустил 4 мяча.

В чемпионате МЛС "Филадельфия Юнион" заняла 12-е место в Восточной конференции. Команда не сумела пробиться в плей-офф.