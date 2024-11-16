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Воротар "Калгарі" з дебютним шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Дастін Вулф допоміг здолати "Нешвілл" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Калгарі Флеймз" Дастіна Вулфа першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

23-річний американець зберіг ворота недоторканими в протистоянні з "Нешвіллом" (2:0). Голами в складі "Флеймз" відзначилися Міроманов і Коулмен.

Вулф зробив 29 сейвів за поєдинок. Прогнозовано процент парируваних кидків склав 100%. Зріс загальний коефіцієнт надійності воротаря – до 2.55 пункта (9 матчів). Голкіпер уперше в кар'єрі не пропустив під егідою НХЛ.

Вулф розпочав третій сезон поспіль в складі "Калгарі". У двох попередніх кампаніях він був резервістом і здебільшого виступав за фарм-клуб. У сезоні 2024/25 натомість взявся конкурувати з чехом Даніелем Владаржем.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Анахайма" Олен Зеллвегер і нападник "Вегаса" Томаш Гертл. Перший голом і двома результативними передачами доклався до перемоги над "Детройтом" (6:4). Натомість другий оформив дубль в перестрілці з "Ютою" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Макдевід перетнув рубіж 1000 очок у Національній хокейній лізі.

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