Воротар "Калгарі" з дебютним шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

23-річний американець зберіг ворота недоторканими в протистоянні з "Нешвіллом" (2:0). Голами в складі "Флеймз" відзначилися Міроманов і Коулмен.

Вулф зробив 29 сейвів за поєдинок. Прогнозовано процент парируваних кидків склав 100%. Зріс загальний коефіцієнт надійності воротаря – до 2.55 пункта (9 матчів). Голкіпер уперше в кар'єрі не пропустив під егідою НХЛ.

Вулф розпочав третій сезон поспіль в складі "Калгарі". У двох попередніх кампаніях він був резервістом і здебільшого виступав за фарм-клуб. У сезоні 2024/25 натомість взявся конкурувати з чехом Даніелем Владаржем.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Анахайма" Олен Зеллвегер і нападник "Вегаса" Томаш Гертл. Перший голом і двома результативними передачами доклався до перемоги над "Детройтом" (6:4). Натомість другий оформив дубль в перестрілці з "Ютою" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ: