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Форвард "Едмонтона" з епохальним досягненням став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Едмонтон, П'ятниця 15 листопада 2024 10:30
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Форвард "Едмонтона" з епохальним досягненням став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Коннор Макдевід увійшов в елітний клуб бомбардирів (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Некстван" доклався до непростої перемоги над "Нешвіллом" (3:2 ОТ). Він закинув шайбу, віддав результативну передачі та перетнув гросмейстерський рубіж 1000 очок.

Рахунок у середині першого періоду зусиллями Маккеррона відкрили "Предаторз". На старті другої 20-хвилинки Макдевід реалізував вихід 2 в 1 із Драйзайтлем. Згодом Ньорс вивів "Ойлерз" вперед, але під завісу основного часу Сміт перевів матч в овертайм.

У додатковій п'ятихвилинці перемогу "Едмонтону" забезпечила трійка згаданих виконавців. Драйзайтль і Макдевід організували момент для Ньорса, а той влучно кинув із правого кола. Лідер "нафтовиків" витратив на підкорення тисячі пунктів 659 матчів. Швидше рубіж узяли лише справжні легенди – Гретцкі, Лем'є та Боссі.

До трійки зірок вечора також потрапили голкіпер "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій та вінгер "Нью-Джерсі" Єспер Братт. Перший здобув 300 перемог найшвидше серед усіх воротарів. Натомість другий оформив хет-трик у протистоянні з "Флоридою" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Едмонтона&quot; з епохальним досягненням став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні воротар "Юти" Веймелка очолив хіт-парад зірок із п'ятьма десятками сейвів проти "Кароліни".

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