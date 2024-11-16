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Вратарь "Калгари" с дебютным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Дастин Вулф помог одолеть "Нэшвилл" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Калгари Флэймз" Дастина Вулфа первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

23-летний американец сохранил ворота нетронутыми в противостоянии с "Нэшвиллом" (2:0). Голами в составе "Флэймз" отличились Мироманов и Коулмэн.

Вулф совершил 29 сэйвов за поединок. Прогнозируемо процент парированных бросков составил 100%. Вырос общий коэффициент надежности вратаря – до 2.55 пункта (9 матчей). Голкипер впервые в карьере не пропустил под эгидой НХЛ.

Вулф начал третий сезон подряд в составе "Калгари". В двух предыдущих кампаниях он был резервистом и в большинстве своем выступал за фарм-клуб. В сезоне 2024/25 взялся конкурировать с чехом Даниелем Владаржем.

В тройку звезд вечера также попали защитник "Анахайма" Олен Зеллвегер и нападающий "Вегаса" Томаш Гертл. Первый голом и двумя результативными передачами приложился к победе над "Детройтом" (6:4). В свою очередь второй оформил дубль в перестрелке с "Ютой" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Эдмонтона" Макдевид пересек рубеж в 1000 очков в Национальной хоккейной лиге.

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