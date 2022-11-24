Воротар із півсотнею сейвів став першою зіркою вечора НХЛ: відео

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначився з трійкою найкращих гравців за підсумками великого ігрового вечора. У ніч проти четверга зіграли 15 матчів регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Відкрив топ-3 виконавців голкіпер "Арізони" Карел Веймелка. Чех оформив другий шатаут у нинішньому сезоні. "Койоти" на власному льоду зуміли розгромити "Кароліну" (4:0), а Веймелка здійснив 36 сейвів.

Форвард "Сан-Хосе" Тімо Майєр став другою зіркою вечора. У виїзному матчі проти "Сіетла" швейцарець відзначився тричі – реалізував більшість, а потім і вихід 1 в 0, а на десерт замкнув на "п'ятаку" передачу Лабанка. Та хет-трика Майєра "Шаркс" не вистачило для перемоги над "Кракен" (5:8).

Натомість першою зіркою вечора визнаний воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін. Росіянин зупинив зірок "Едмонтона" Драйзайтля і Макдевіда, оформив 49 сейвів і став другим в історії острів'ян голкіпером за кількістю парируваних ударів у "сухому" матчі.

Зрештою, "Айлендерс" перемогли "Ойлерз" (3:0) та продовжили переслідування "Нью-Джерс Девілз" нагорі дивізіону Метрополітен. Для Сорокіна цей шатаут став другим у сезоні 2022/23. У попередній кампанії він 7 разів відстояв "на нуль".