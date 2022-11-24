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Вратарь с полсотней сэйвов стал первой звездой вечера НХЛ: видео

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Нью-Йорк, Четверг 24 ноября 2022 11:09
Вратарь с полсотней сэйвов стал первой звездой вечера НХЛ: видео Фото: Илья Сорокин обеспечил "сухую" победу для "Айлендерс" (facebook.com/NEWYORKISLANDERS)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определился с тройкой лучших игроков по итогам большого игрового вечера. В ночь на четверг сыграли 15 матчей регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Открыл топ-3 исполнителей голкипер "Аризоны" Карел Веймелка. Чех оформил второй шатаут в нынешнем сезоне. "Койоты" на собственном льду сумели разгромить "Каролину" (4:0), а Веймелка совершил 36 сэйвов.

Форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер стал второй звездой вечера. В выездном матче против "Сиэтла" швейцарец отличился трижды – реализовал большинство, а затем и выход 1 в 0, а на десерт замкнул на "пятаке" передачу Лабанка. Но хет-трика Майера "Шаркс" не хватило для победы над "Кракен" (5:8).

Первой звездой вечера признан вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Россиянин остановил звезд "Эдмонтона" Драйзайтля и Макдевида, оформил 49 сэйвов и стал вторым в истории островитян голкипером по количеству парированных ударов в "сухом" матче.

В конце концов "Айлендерс" победили "Ойлерс" (3:0) и продолжил преследование "Нью-Джерс Девилс" наверху дивизиона Метрополитен. Для Сорокина этот шатаут стал вторым в сезоне 2022/23. В предыдущей кампании он 7 раз отстоял "на ноль".

К слову, ранее украинец Кубрицкий оформил переход в Юниорскую хоккейную лигу Манитобы.

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