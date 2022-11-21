Воротар хокейної збірної України перебрався до Канади

20-річний воротар виступатиме в Північній Америці. Українець відтепер потрапив у ростер представника Юніорської хокейної ліги Манітоби.

Кубрицький є вихованцем школи "Сокола". У юнацькому віці займався в угорському "Перштерсебеті", звідки повернувся у Київ із відродженням гранда в 2020 році. У складі столичного клубу провів 84 матчі в професіоналах, став віце-чемпіоном України в сезоні 2020/21 та разом із командою оформив чемпіонський дубль у кампанії 2021/22.

Голкіпер захищав кольори збірних України всіх вікових категорій. До національної команди вперше отримав виклик у 2021-му та зіграв за "синьо-жовтих" 2 "сухих" матчі на ЧС-2022.

"Дофін Кінгз" були засновані в 1967 році в містечку, де понад 40% мешканців мають українське походження. "Королі" 8 разів тріумфували в Юніорській хокейній лізі Манітоби (MJHL) – дивізіону класу Junior A, де змагаються хокеїсти у віці 16-21 років. Востаннє титул опинився в Дофіні після сезону 2021/22.

Влітку 5 випускників MJHL були обрані на драфті Національної хокейної ліги. "Арізона" забрала Конора Гікі, "Колумбус" узяв Дентона Матейчука, "Нешвілл" – Адама Інгрема, "Вашингтон" – Раяна Хофера, а "Бостон Брюїнз" – Ріда Діка. А крайній нападник чинного чемпіона НХЛ "Колорадо Евеланш" Даррен Хелм виступав у Юніорській хокейній лізі Манітоби за "Селкірк Стілерс".