Форвард "Сокола" підкорив черговий історичний рекорд чемпіонату України

Столичний "Сокіл" наздогнав дует лідерів чемпіонату України завдяки перемозі над калуським "Легіоном", а нападник Сергій Бабинець став володарем чергового досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Легіон" – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайби: Говорушко, 27:56, Бабинець, 32:53, Мазур, 38:32, Качан, 44:38, 45:01 – Ромащенко, 10:25, Захаров, 58:05

У стартовому періоді несподівано гостріше діяли гості. Закономірним підсумком чи то розслабленості, чи то недооцінки суперника киянами стала закинута Ромащенком у середині 20-хвилинки шайба. Мінімум ще двічі калушани могли закріпити власну перевагу.

Та слабка реалізація призвела до фатальних наслідків. У другому періоді "соколята" доволі швидко зламали опір оборони "Легіона". Старт розгрому поклав Говорушко – молодий нападник класним кистьовим кидком відправив шайбу під поперечину воріт Аріпова.

А потім до справив взявся Бабинець. Спершу ветеран замкнув у порожні ворота передачу Чердака та вийшов у лідери бомбардирів в історії вітчизняної першості. Згодом же досвідчений форвард набрав 468-ме очко в чемпіонаті, оформивши асист на Мазура.

Добив гостей із Прикарпаття Качан. 24-річний нападник силовим прийомом шокував лідера "Калуша" Захарова, а потім закинув дві шайби в 3-му періоді. Роль асистентів для Качана виконали Бабинець і Слюсар. Шайба Захарова вже нічого не змінила.

Завдяки восьмій перемозі в сезоні "Сокіл" зрівнявся за очками з "Кременчуком" і херсонським "Дніпром" (по 24 пункти). Щоправда, "щуки" мають матч у запасі.