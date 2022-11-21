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Вратарь хоккейной сборной Украины перебрался в Канаду

Фото: Дмитрий Кубрицкий уехал за океан (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Сокол" отпустил голкипера Дмитрия Кубрицкого в ряды "Дофин Кингз" из канадской провинции Манитоба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

20-летний вратарь будет выступать в Северной Америке. Украинец отныне попал в ростер представителя Юниорской хоккейной лиги Манитобы.

Кубрицкий является воспитанником школы "Сокола". В юношеском возрасте занимался в венгерском "Перштерсебети", откуда вернулся в Киев с возрождением гранда в 2020 году. В составе столичного клуба провел 84 матча в профессионалах, стал вице-чемпионом Украины в сезоне 2020/21 и вместе с командой оформил чемпионский дубль в кампании 2021/22.

Голкипер защищал цвета сборных Украины всех возрастов. В национальную команду впервые получил вызов в 2021-м и сыграл за "сине-желтых" 2 "сухих" матча на ЧМ-2022.

"Дофин Кингз" были основаны в 1967 году в городке, где свыше 40% жителей имеют украинское происхождение. "Короли" 8 раз триумфовали в Юниорской хоккейной лиге Манитобы (MJHL) – дивизионе класса Junior A, где соревнуются хоккеисты в возрасте 16-21 лет. В последний раз титул оказался в Дофине после сезона 2021/22.

Летом 5 выпускников MJHL были избраны на драфте Национальной хоккейной лиги. "Аризона" забрала Конора Гики, "Колумбус" взял Дентона Матейчука, "Нэшвилл" – Адама Ингрема, "Вашингтон" – Райана Хофера, а "Бостон Брюинз" – Рида Дика. А крайний нападающий действующего чемпиона НХЛ "Колорадо Эвеланш" Даррен Хелм выступал в Юниорской хоккейной лиге Манитобы за "Селирк Стиллерс".

К слову, форвард Бабинец побил бомбардирский рекорд чемпионата Украины в составе "Сокола".

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