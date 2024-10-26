Воротар "Едмонтона" з першим шаутатом сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Канадський воротар доклався до впевненої перемоги над "Піттсбургом" (4:0). Закинутими шайбами відзначилися Драйзайтль, Бушар, Ньюджент-Гопкінс і Екгольм.

Сам Скіннер оформив 27 сейвів. Процент парируваних кидків голкіпера очікувано склав 100%. У нинішній кампанії він уперше не пропустив. Під егідою НХЛ Скіннер загалом оформив 7 шатаутів.

Сезон 2024/25 став для стража воріт п'ятим у команді з рідного міста. Він залишається основним воротарем "Ойлерз". Дублером Скіннера на цей рік знову буде Келвін Пікар.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Вегаса" Іван Барбашев і форвард "Айлендерс" Бо Хорват. Росіянин оформив дубль в протистоянні з "Оттавою" (6:4). Натомість канадець оформив переможну шайбу в перестрілці з "Нью-Джерсі" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: