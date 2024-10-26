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Воротар "Едмонтона" з першим шаутатом сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Фото: Стюарт Скіннер приймає вітання від Келвіна Пікара (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Едмонтон Ойлерз" Стюарта Скіннера першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадський воротар доклався до впевненої перемоги над "Піттсбургом" (4:0). Закинутими шайбами відзначилися Драйзайтль, Бушар, Ньюджент-Гопкінс і Екгольм.

Сам Скіннер оформив 27 сейвів. Процент парируваних кидків голкіпера очікувано склав 100%. У нинішній кампанії він уперше не пропустив. Під егідою НХЛ Скіннер загалом оформив 7 шатаутів.

Сезон 2024/25 став для стража воріт п'ятим у команді з рідного міста. Він залишається основним воротарем "Ойлерз". Дублером Скіннера на цей рік знову буде Келвін Пікар.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Вегаса" Іван Барбашев і форвард "Айлендерс" Бо Хорват. Росіянин оформив дубль в протистоянні з "Оттавою" (6:4). Натомість канадець оформив переможну шайбу в перестрілці з "Нью-Джерсі" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вегас" – "Оттава" – 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
  • "Нью-Джерсі" – "Айлендерс" – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
  • "Чикаго" – "Нешвілл" – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
  • "Едмонтон" – "Піттсбург" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

До слова, напередодні голкіпер "Флориди" Бобровскій очолив хіт-парад зірок із рекордною перемогою.

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