Голкіпер "Флориди" з рекордом став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали воротаря "Флориди Пантерз" Сєргєя Бобровского найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
36-річний росіянин допоміг "Пантерз" перемогти "Рейнджерс" на виїзді (3:1). Він парирував 24 з 25-ти кидків "синьосорочечників", а шайбами відзначилися Лунделл, Верхейге та Беннетт.
Бобровскій побив рекорд НХЛ за кількістю матчів для чотирьох сотень перемог. Ювілейного успіху голкіпер досягнув у 707-му поєдинку під егідою ліги. Він покращив досягнення легенди "Рейнджерс" Хенріка Лундквіста (727 матчів).
У складі "Флориди" Бобровскій розпочав шостий сезон поспіль. Він допоміг команді завоював Кубок Стенлі-2024. Раніше російський голкіпер захищав кольори "Коламбуса", де двічі завоював Везіну, та "Філадельфії".
До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сент-Луїса" Ділан Голловей та вінгер "Вінніпега" Ніно Нідеррайтер. Перший дублем доклався до виїзного розгрому "Торонто" (5:1). Натомість другий закинув дві шайби "Сіетлу" (4:3 ОТ).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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