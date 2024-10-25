ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голкіпер "Флориди" з рекордом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, П'ятниця 25 жовтня 2024 11:30
UA EN RU
Голкіпер "Флориди" з рекордом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Сєргєй Бобровскій (крайній праворуч) отримує вітання одноклубників (x.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали воротаря "Флориди Пантерз" Сєргєя Бобровского найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

36-річний росіянин допоміг "Пантерз" перемогти "Рейнджерс" на виїзді (3:1). Він парирував 24 з 25-ти кидків "синьосорочечників", а шайбами відзначилися Лунделл, Верхейге та Беннетт.

Бобровскій побив рекорд НХЛ за кількістю матчів для чотирьох сотень перемог. Ювілейного успіху голкіпер досягнув у 707-му поєдинку під егідою ліги. Він покращив досягнення легенди "Рейнджерс" Хенріка Лундквіста (727 матчів).

У складі "Флориди" Бобровскій розпочав шостий сезон поспіль. Він допоміг команді завоював Кубок Стенлі-2024. Раніше російський голкіпер захищав кольори "Коламбуса", де двічі завоював Везіну, та "Філадельфії".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сент-Луїса" Ділан Голловей та вінгер "Вінніпега" Ніно Нідеррайтер. Перший дублем доклався до виїзного розгрому "Торонто" (5:1). Натомість другий закинув дві шайби "Сіетлу" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Голкіпер &quot;Флориди&quot; з рекордом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція