Вратарь "Эдмонтона" с первым шаутатом сезона возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

Канадский вратарь приложился к уверенной победе над "Питтсбургом" (4:0). Запрокинутыми шайбами отличились Драйзайтль, Бушар, Ньюджент-Хопкинс и Экхольм.

Сам Скиннер оформил 27 сэйвов. Процент парированных бросков голкипера ожидаемо составил 100%. В нынешней кампании он впервые не пропустил. Под эгидой НХЛ Скиннер в общей сложности оформил 7 шатаутов.

Сезон 2024/25 стал для стража ворот пятым в команде из родного города. Он остается основным вратарем "Ойлерз". Дублером Скиннера в этом году снова будет Кэлвин Пикар.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Вегаса" Иван Барбашев и форвард "Айлендерс" Бо Хорват. Россиянин оформил дубль в противостоянии с "Оттавой" (6:4). Зато канадец оформил победную шайбу в перестрелке с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).

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