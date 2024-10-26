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Вратарь "Эдмонтона" с первым шаутатом сезона возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

Фото: Стюарт Скиннер принимает поздравления от Кэлвина Пикара (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Эдмонтон Ойлерз" Стюарта Скиннера первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадский вратарь приложился к уверенной победе над "Питтсбургом" (4:0). Запрокинутыми шайбами отличились Драйзайтль, Бушар, Ньюджент-Хопкинс и Экхольм.

Сам Скиннер оформил 27 сэйвов. Процент парированных бросков голкипера ожидаемо составил 100%. В нынешней кампании он впервые не пропустил. Под эгидой НХЛ Скиннер в общей сложности оформил 7 шатаутов.

Сезон 2024/25 стал для стража ворот пятым в команде из родного города. Он остается основным вратарем "Ойлерз". Дублером Скиннера в этом году снова будет Кэлвин Пикар.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Вегаса" Иван Барбашев и форвард "Айлендерс" Бо Хорват. Россиянин оформил дубль в противостоянии с "Оттавой" (6:4). Зато канадец оформил победную шайбу в перестрелке с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вегас" – "Оттава" – 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
  • "Нью-Джерси" – "Айлендерс" – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
  • "Чикаго" – "Нэшвилл" – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
  • "Эдмонтон" – "Питтсбург" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

К слову, накануне голкипер "Флориды" Бобровский возглавил хит-парад звезд с рекордной победой.

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