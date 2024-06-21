Воротар чи хавбек: фанати розійшлися з УЄФА у виборі найкращого в перемозі України на Євро

Микола Шапаренко – найкращий гравець матчу за версією організаторів Євро-2024. Півзахисник київського "Динамо" зрівняв рахунок на старті першого тайму та віддав гольову передачу на Романа Яремчука під завісу зустрічі.

Шапаренко став першим українським футболістом, який отримав нагороду на цьогорічній першості Європи. У програному збірній Румунії протистоянні (0:3) найкращим був визнаний хавбек "триколірних" Ніколає Станчу. Саме він відкрив рахунок у зустрічі.

Тим часом українські вболівальники обрали "Лева матчу". Ним став голкіпер національної команди Анатолій Трубін.

Воротар лісабонської "Бенфіки" замінив у старті Андрія Луніна. Кіпер пропустив гол на 17-й хвилині, але до та після забитого м'яча впевнено діяв на останньому рубежі збірної України. Він оформив 4 сейви за поєдинок.

Перемога дозволила збірній Україні зрівнятися з Румунією і Словаччиною за кількістю набраних очок – по три пункти. Щоправда, румунська національна команда ще не зіграла свій матч другого туру групового етапу проти збірної Бельгії (0 очок). Поєдинок відбудеться в суботу, 22 червня.