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Вратарь или хавбек: фанаты разошлись с УЕФА в выборе лучшего в победе Украины на Евро

Фото: Сборная Украины на старте встречи с "соколами" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественные болельщики и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нашли двух героев поединка группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборной Словакии и национальной командой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X УЕФА.

Николай Шапаренко – лучший игрок матча по версии организаторов Евро-2024. Полузащитник киевского "Динамо" сравнял счет на старте первого тайма и отдал голевую передачу на Романа Яремчука под занавес встречи.

Шапаренко стал первым украинским футболистом, получившим награду на первенстве Европы этого гола. В проигранном сборной Румынии противостоянии (0:3) лучшим был признан хавбек "трехцветных" Николае Станчу. Именно он открыл счет во встрече.

 

 

 

Тем временем украинские болельщики выбрали "Льва матча". Им стал голкипер национальной команды Анатолий Трубин.

Вратарь лиссабонской "Бенфики" заменил в старте Андрея Лунина. Кипер пропустил гол на 17-й минуте, но до и после забитого мяча уверенно действовал на последнем рубеже сборной Украины. Он оформил 4 сэйва за поединок.

 

 

 

Победа позволила сборной Украины сравняться с Румынией и Словакией по количеству набранных очков – по три пункта. Правда, румынская национальная команда еще не сыграла свой матч второго тура группового этапа против сборной Бельгии (0 очков). Поединок состоится в субботу, 22 июня.

К слову, ранее сборная Украины оформила победу над Словакией в волевом стиле.

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