Воротар "Бостона" зі закинутою шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

29-річний воротар не тільки виконав 26 сейвів проти "Ванкувера" на виїзді, а й закинув шайбу під завісу матчу. Швед став лише 14-м голкіпером із голом в історії турніру.

Ульмарк відзначився на останній хвилині. "Кенакс" за рахунку 1:2 зняли воротаря і випустили шостого польового. Однак, втратили шайбу біля воріт "Брюїнз". Голкіпер "Бостона" швидко зорієнтувався і технічним верховим кидком відправив "диск" у порожні ворота "Ванкувера".

Із виїзною перемогою "Брюїнз" закріпили лідерство в Атлантичному дивізіоні. В активі команди 95 очок. Натомість "Кенакс" ідуть на 6-й сходинці в Тихоокеанському дивізіоні та на 19 пунктів відстають від зони плей-офф.

До топ-3 зірок вечора також потрапили голкіпер "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій та центрфорвард "Коламбуса" Джек Рословік. Росіянин оформив 45 сейвів проти "Детройта" на виїзді. Натомість американець закинув 2 шайби та віддав 2 передачі перестрілці з "Едмонтоном".

Усі результати вечора в НХЛ:



