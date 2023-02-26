ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воротар "Бостона" зі закинутою шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Ванкувер, Неділя 26 лютого 2023 10:36
Воротар "Бостона" зі закинутою шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Лінус Ульмарк назавжди ввійшов до історії НХЛ (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав голкіпера "Бостон Брюїнз" Лінуса Ульмарка найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіоанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

29-річний воротар не тільки виконав 26 сейвів проти "Ванкувера" на виїзді, а й закинув шайбу під завісу матчу. Швед став лише 14-м голкіпером із голом в історії турніру.

Ульмарк відзначився на останній хвилині. "Кенакс" за рахунку 1:2 зняли воротаря і випустили шостого польового. Однак, втратили шайбу біля воріт "Брюїнз". Голкіпер "Бостона" швидко зорієнтувався і технічним верховим кидком відправив "диск" у порожні ворота "Ванкувера".

Із виїзною перемогою "Брюїнз" закріпили лідерство в Атлантичному дивізіоні. В активі команди 95 очок. Натомість "Кенакс" ідуть на 6-й сходинці в Тихоокеанському дивізіоні та на 19 пунктів відстають від зони плей-офф.

До топ-3 зірок вечора також потрапили голкіпер "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій та центрфорвард "Коламбуса" Джек Рословік. Росіянин оформив 45 сейвів проти "Детройта" на виїзді. Натомість американець закинув 2 шайби та віддав 2 передачі перестрілці з "Едмонтоном".

Усі результати вечора в НХЛ:


Воротар &quot;Бостона&quot; зі закинутою шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни