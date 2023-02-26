Вратарь "Бостона" с заброшенной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

29-летний вратарь не только выполнил 26 сэйвов против "Ванкувера" на выезде, но и забросил шайбу под занавес матча. Швед стал лишь 14-м голкипером с голом в истории турнира.

Ульмарк отличился на последней минуте. "Кэнакс" при счете 1:2 сняли вратаря и выпустили шестого полевого. Однако потеряли шайбу у ворот "Брюинз". Голкипер "Бостона" быстро сориентировался и техничным верховым броском отправил "диск" в пустые ворота "Ванкувера".

С выездной победой "Брюинз" закрепили лидерство в Атлантическом дивизионе. В активе команды 95 очков. В свою очередь "Кэнакс" идут на 6-й строчке в Тихоокеанском дивизионе и на 19 пунктов отстают от зоны плей-офф.

В топ-3 звезд вечера также попали голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский и центрфорвард "Коламбуса" Джек Рословик. Россиянин оформил 45 сэйвов против "Детройта" на выезде. Зато американец забросил 2 шайбы и отдал 2 передачи перестрелке с "Эдмонтоном".

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