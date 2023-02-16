Воротар "Арізони" зі шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

25-річний воротар посприяв перемозі "Арізони" з футбольним рахунком. Інгрем зробив 47 сейвів за основний час, овертайм і серію булітів. Цей шатаут став для канадця першим у кар'єрі в НХЛ.

Три періоди основного часу завершилися нульовою нічиєю, як і овертайм. У післяматчевій серії штрафних кидків "Койотіс" реалізували дві спроби зусиллями Шмальца і Келлера. За "Лайтнінг" закинув Стемкос, а Пойнт і Кучеров переграти Інгрема не змогли.

Успіх на рідному льоду не змінив турнірного становища "Койотіс". Арізонці в таблиці Центрального дивізіону випереджають лише безнадійного аутсайдера – "Чикаго". "Тампа" натомість іде третьою в Атлантичному дивізіоні.

Доповнили топ-трійку зірок вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і крайній нападник "Торонто" Вільям Нюландер. Росіянин оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Ванкувером". Натомість швед закинув шайбу та двічі допоміг відзначитися партнерам у переможному матчі проти "Чикаго".

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