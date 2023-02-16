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Воротар "Арізони" зі шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Темпе, Четвер 16 лютого 2023 11:33
Воротар "Арізони" зі шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Коннор Інгрем (у центрі) приймає вітання одноклубників (facebook.com/ArizonaCoyotes)
Автор: Антон Федорців

"Сухий" матч проти "Тампи-Бей Лайтнінг" дозволив голкіперу "Арізони Койотіс" Коннору Інгрему стати найкращим хокеїстом ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

25-річний воротар посприяв перемозі "Арізони" з футбольним рахунком. Інгрем зробив 47 сейвів за основний час, овертайм і серію булітів. Цей шатаут став для канадця першим у кар'єрі в НХЛ.

Три періоди основного часу завершилися нульовою нічиєю, як і овертайм. У післяматчевій серії штрафних кидків "Койотіс" реалізували дві спроби зусиллями Шмальца і Келлера. За "Лайтнінг" закинув Стемкос, а Пойнт і Кучеров переграти Інгрема не змогли.

Успіх на рідному льоду не змінив турнірного становища "Койотіс". Арізонці в таблиці Центрального дивізіону випереджають лише безнадійного аутсайдера – "Чикаго". "Тампа" натомість іде третьою в Атлантичному дивізіоні.

Доповнили топ-трійку зірок вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін і крайній нападник "Торонто" Вільям Нюландер. Росіянин оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Ванкувером". Натомість швед закинув шайбу та двічі допоміг відзначитися партнерам у переможному матчі проти "Чикаго".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Торонто" – "Чикаго" – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
  • "Арізона" – "Тампа-Бей" – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
  • "Едмонтон" – "Детройт" – 4:5 Б (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 1:2)
  • "Міннесота" – "Колорадо" – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
  • "Анахайм" – "Баффало" – 3:7 (0:2, 3:2, 0:3)
  • "Ванкувер" – "Рейнджерс" – 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

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