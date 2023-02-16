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Вратарь "Аризоны" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Темпе, Четверг 16 февраля 2023 11:33
Вратарь "Аризоны" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Коннор Ингрэм (в центре) принимает поздравления одноклубников (facebook.com/ArizonaCoyotes)
Автор: Антон Федорцив

"Сухой" матч против "Тампы-Бэй Лайтнинг" позволил голкиперу "Аризоны Койотис" Коннору Ингрэму стать лучшим хоккеистом игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний вратарь посодействовал победе "Аризоны" с футбольным счетом. Ингрэм совершил 47 сэйвов за основное время, овертайм и серию буллитов. Этот шатаут стал для канадца первым в карьере в НХЛ.

Три периода основного времени завершились нулевой ничьей, как и овертайм. В послематчевой серии штрафных бросков "Койотис" реализовали две попытки усилиями Шмальца и Келлера. В составе "Лайтнинг" забросил Стэмкос, а Пойнт и Кучеров переиграть Ингрэма не смогли.

Успех на родном льду не изменил турнирного положения "Койотис". Аризонцы в таблице Центрального дивизиона опережают только безнадежного аутсайдера – "Чикаго". В свою очередь "Тампа" идет третьей в Атлантическом дивизионе.

Дополнили топ-тройку звезд вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и крайний нападающий "Торонто" Вильям Нюландер. Россиянин оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Ванкувером". Швед же забросил шайбу и дважды помог отличиться партнерам в победном матче против "Чикаго".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Торонто" – "Чикаго" – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
  • "Аризона" – "Тампа-Бэй" – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
  • "Эдмонтон" – "Детройт" – 4:5 Б (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 1:2)
  • "Миннесота" – "Колорадо" – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
  • "Анахайм" – "Баффало" – 3:7 (0:2, 3:2, 0:3)
  • "Ванкувер" – "Рейнджерс" – 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

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