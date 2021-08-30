Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный

Остров Змеиный – клочок каменистой суши в Черном море в 37 км от одесского берега. В древние времена на нем был воздвигнут храм мифического героя Ахиллеса, а сейчас он может стать очередной горячей точкой в войне Украины и России. Чем важен остров Змеиный и как Украина готовится его защищать – ниже в материале РБК-Украина.
Остров Змеиный – клочок каменистой суши в Черном море в 37 км от одесского берега. В древние времена на нем был воздвигнут храм мифического героя Ахиллеса, а сейчас он может стать очередной горячей точкой в войне Украины и России. Чем важен остров Змеиный и как Украина готовится его защищать – ниже в материале РБК-Украина.
Остров Змеиный занимает площадь всего около 20 гектаров, в самом узком месте его ширина не более 90 метров, а в самом широком – приблизительно 560. Длина Змеиного – 660 метров. На этом миниатюрном участке суши с 2008 года располагается поселок Белый, в котором официально прописаны 50 человек. Здесь также есть пограничная застава, музей, маяк и исследовательская станция.
Как гласят древнегреческие легенды, именно на этот остров, который тогда назывался Левка ("Белый"), был перенесен прах Ахиллеса. Герой Троянской войны, как известно, погиб, сраженный стрелой в пятку. В VI веке до н.э. на пустынном и безлюдном острове был воздвигнут храм, к которому приплывали с дарами мореплаватели. Также по легенде на острове спрятан Щит Ахиллеса. Эту мифическую реликвию так и не нашли, а сам храм был разрушен при строительстве маяка в середине XIX века.
Но не эти обстоятельства делают Змеиный уникальным и стратегически важным объектом для Украины. Это единственный остров в западной части Черного моря, который является фактически "воротами" на пути к портовым городам Северного Причерноморья и к устью реки Дунай.
За свою многовековую историю Змеиный не раз переходил из рук в руки. Здесь хозяйничали древние греки, скифы, римляне, солдаты Османской и Российской империй. До того как в 1948 году перейти в состав Украинской СССР остров принадлежал Румынии. Об этом в своей статье от 12 июля отдельно упомянул президент РФ Владимир Путин.
Передачу острова Змеиный он поставил в ряд с "незаконным", по его мнению, присоединением Крыма к УССР. Таким образом президент страны-агрессора обосновывал свой тезис об "искусственности" формирования Украины как страны.
Но претензии относительно Змеиного имеет не только РФ. В начале 2000-х после обнаружения значительных запасов нефти и газа на Черноморском шельфе Румыния заявила о своих правах на этот участок.
В сентябре 2004 года ее правительство подало в Международный суд ООН иск (меморандум) против Украины из-за принадлежности морского пространства вокруг Змеиного. Основной аргумент Румынии – остров Ахиллеса является совсем не островом, а скалой. Соответственно, территория вокруг него – континентальный шельф румынского берега, на него должна распространяться исключительная экономическая зона.
Проблема в том, что протокол о передаче острова Змеиный от 1948 года только устанавливал крайнюю точку государственной границы СССР на нем, но никак не регулировал вопросы границ континентального шельфа и экономической зоны вокруг. В первую очередь, это связано с тем, что само закрепление этих понятий в международном праве произошло гораздо позже.
Во время слушаний в Международном суде ООН представители Румынии прямо апеллировали к незаконности передачи острова Змеиный в 1948 году. По их словам, этот документ якобы не был ратифицирован местным парламентом и был принят под давлением СССР.
Впрочем, представитель Украины на том процессе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Василенко подчеркивает, что вопросы законности передачи территорий в украино-румынском споре суд ООН не решал.
"Международный суд ООН не рассматривал вопрос принадлежности острова Змеиный тому или иному государству. Суд исходил из того, что остров является частью территории Украины", – объяснил он РБК-Украина.
Никаких перспектив у инициативы по пересмотру границ, утвержденных международными договорами, Василенко также не видит.
Решение по украино-румынскому спору наивысшая международная судебная инстанция вынесла в начале февраля 2009 года. Фемида отвергла предложенную Румынией линию морской границы, которая огибает украинский остров по дуге и поднимается вверх и на восток к берегам Крыма. Не нашла поддержки и украинская версия границы, линия которой велась бы от Змеиного вниз параллельно румынскому берегу.
Суд ООН счел украинский остров настолько "малозначительным" для определения морских границ, что просто решил его не учитывать. Трибунал отметил, что не может допустить "изменение географии в судебном порядке".
Линия разграничения по морю между Украиной и Румынией была проведена простым геометрическим методом – соединением равноудаленных точек от крайних береговых линий двух государств.
Казалось бы, компромиссное решение должно было поставить точку в вопросе территориальных претензий к Украине. Но, оккупировав Крыму в 2014 году, российское руководство показало, что готово безнаказанно и дерзко нарушать международное право и перекраивать карту Украины по своему желанию.
Тезисы российского президента о "незаконности" передачи и Крыма, и острова Змеиный в состав Украины профессор и дипломат Василенко разносит в пух и прах.
По его словам, незыблемость границ европейских государств в послевоенный период была специально закреплена на международном уровне, например, в Статуте ООН и в Хельсинском заключительном акте 1975 года.
В частности, эти документы предполагают, что даже если при формировании границ государства вне его пределов оказались места компактного проживания этнических представителей, то нельзя ставить вопрос о возвращении этих территорий "материнской" стране. Следует поднимать исключительно вопрос защиты прав этих этнических меньшинств.
Кроме того, юрист обращает внимание, что включение всех территорий, в том числе Крыма и острова Змеиный, в состав УССР, а затем Украины абсолютно законно с правовой точки зрения. На момент принятия соответствующих решений они соответствовали международным нормам и положениям советского конституционного права.
"Все остальное – это выдумки Путина. Это фантазии, ложь и откровенное перекручивание истории и правовых реалий. Которое направлено на то, чтобы создать историческое и психологическое обоснование для территориальных претензий в сторону Украины", – убежден Владимир Василенко.
Российская агрессия в Крыму вынудила украинскую власть перейти от слов к действиям в вопросе защиты "острова Ахиллеса". Еще в начале 2000-х этот клочок суши был демилитаризован. При СССР и в 1990-х остров был закрытым объектом, на котором размещались военные ПВО (противовоздушной обороны). Последние 20 лет на Змеином из силовых структур находится только пограничная застава.
Но, как рассказал РБК-Украина источник в Государственной пограничной службе, в последние годы оборону острова обеспечивают не только они.
"С начала агрессии России было четко понятно, что остров также может быть в сфере ее интересов, поэтому ему уделялось особое внимание. В частности, пограничники увеличили свои силы и средства на острове. Более того, они были усилены "спецами" от Военно-морских сил, были обустроены необходимые позиции для обороны острова. Учитывая последние заявления президента РФ, острову стало уделяться еще больше внимания", – отметил собеседник.
По его словам, военные на острове имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечивать не только охрану, но и оборону Змеиного.
В то же время бывший замначальника Генштаба, генерал Игорь Романенко убежден, что угроза агрессии России в этом направлении очень высокая. Будучи начальником штаба 49-корпуса ПВО в конце 1990-х, он отвечал за размещение военного контингента на острове и не понаслышке знает о его проблемах и уязвимых местах. Оккупация этого "лакомого кусочка" украинской территории позволит РФ заблокировать порты Одесской и Николаевской областей, уточнил генерал.
"Российскими силами его (остров, – ред.) можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль", – отметил генерал в беседе с изданием.
Военный также обратил внимание, что всего в 25 милях от Змеиного находится украинская буровая установка, захваченная россиянами в 2014 году. Именно с нее в феврале 2017 года был обстрелян самолет ВМС, проводивший облет вокруг газовой вышки. Контроль над промежутком между островом Змеиным и захваченными вышками позволит РФ замкнуть "ворота" к украинским портам на Черном море.
По мнению Романенко, сейчас Россию от открытого нападения на остров останавливает только потенциально жесткая реакция международного сообщества. При этом он подтвердил и то, что Украина уже отрабатывает варианты реагирования на возможную атаку и планы обороны острова.
Как свидетельство серьезности ситуации в начале августе на Змеином были проведены крупнейшие в истории Украины военные учения. Их посетило все высшее военно-политическое руководство страны, в том числе и верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский.
"Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", – так объяснил цель учений глава государства.
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По одной из древнегреческих легенд, однажды на остров Змеиный решило напасть войско амазонок, чтобы отомстить Ахиллесу за убийство своей царицы Пентесилеи в Троянской войне. Но "хозяин острова" воскрес и одним своим взглядом ввел в безумие коней амазонок. Обезумевшие животные сбросили своих наездниц, затоптали и сожрали их. Затем Ахилл очистил остров от крови, окунув его в морскую воду.
Украине на помощь мифического героя надеяться не приходится. Как показали события в Крыму и на Донбассе, от поползновений соседа-агрессора единственной надежной защитой может стать только украинская армия и флот. Текущие события дают основания полагать, что руководство страны этот факт уже осознает.