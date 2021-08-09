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Украина готова отразить полномасштабное нападение, - командующий ВСУ

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 18:27
Украина готова отразить полномасштабное нападение, - командующий ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская армия готова к обороне и отражению атак противника. Вооруженные силы Украины могут противостоять как полномасштабному вторжению, так и попыткам захвата объектов критической инфрастуктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - сказал Залужный в ходе посещения штаба учений на острове Змеиный.

Как сообщили в генеральном штабе ВСУ, с 9 по 13 августа на пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования объединенных сил и Вооруженных сил.

Фото: Залужный на учениях на острове Змеиный (facebook.com/GeneralStaff.ua)

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Украина готова отразить полномасштабное нападение, - командующий ВСУ
Украина готова отразить полномасштабное нападение, - командующий ВСУ
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