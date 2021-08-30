Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный

Остров Змеиный – клочок каменистой суши в Черном море в 37 км от одесского берега. В древние времена на нем был воздвигнут храм мифического героя Ахиллеса, а сейчас он может стать очередной горячей точкой в войне Украины и России. Чем важен остров Змеиный и как Украина готовится его защищать – ниже в материале РБК-Украина.

Остров Змеиный занимает площадь всего около 20 гектаров, в самом узком месте его ширина не более 90 метров, а в самом широком – приблизительно 560. Длина Змеиного – 660 метров. На этом миниатюрном участке суши с 2008 года располагается поселок Белый, в котором официально прописаны 50 человек. Здесь также есть пограничная застава, музей, маяк и исследовательская станция.

Как гласят древнегреческие легенды, именно на этот остров, который тогда назывался Левка ("Белый"), был перенесен прах Ахиллеса. Герой Троянской войны, как известно, погиб, сраженный стрелой в пятку. В VI веке до н.э. на пустынном и безлюдном острове был воздвигнут храм, к которому приплывали с дарами мореплаватели. Также по легенде на острове спрятан Щит Ахиллеса. Эту мифическую реликвию так и не нашли, а сам храм был разрушен при строительстве маяка в середине XIX века.

Но не эти обстоятельства делают Змеиный уникальным и стратегически важным объектом для Украины. Это единственный остров в западной части Черного моря, который является фактически "воротами" на пути к портовым городам Северного Причерноморья и к устью реки Дунай.

Большая дележка в море

За свою многовековую историю Змеиный не раз переходил из рук в руки. Здесь хозяйничали древние греки, скифы, римляне, солдаты Османской и Российской империй. До того как в 1948 году перейти в состав Украинской СССР остров принадлежал Румынии. Об этом в своей статье от 12 июля отдельно упомянул президент РФ Владимир Путин.

Передачу острова Змеиный он поставил в ряд с "незаконным", по его мнению, присоединением Крыма к УССР. Таким образом президент страны-агрессора обосновывал свой тезис об "искусственности" формирования Украины как страны.

Но претензии относительно Змеиного имеет не только РФ. В начале 2000-х после обнаружения значительных запасов нефти и газа на Черноморском шельфе Румыния заявила о своих правах на этот участок.

Остров Змеиный перешел под контроль Украины больше 70 лет назад (фото: president.gov.ua)

В сентябре 2004 года ее правительство подало в Международный суд ООН иск (меморандум) против Украины из-за принадлежности морского пространства вокруг Змеиного. Основной аргумент Румынии – остров Ахиллеса является совсем не островом, а скалой. Соответственно, территория вокруг него – континентальный шельф румынского берега, на него должна распространяться исключительная экономическая зона.

Проблема в том, что протокол о передаче острова Змеиный от 1948 года только устанавливал крайнюю точку государственной границы СССР на нем, но никак не регулировал вопросы границ континентального шельфа и экономической зоны вокруг. В первую очередь, это связано с тем, что само закрепление этих понятий в международном праве произошло гораздо позже.

Во время слушаний в Международном суде ООН представители Румынии прямо апеллировали к незаконности передачи острова Змеиный в 1948 году. По их словам, этот документ якобы не был ратифицирован местным парламентом и был принят под давлением СССР.

Впрочем, представитель Украины на том процессе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Василенко подчеркивает, что вопросы законности передачи территорий в украино-румынском споре суд ООН не решал.

"Международный суд ООН не рассматривал вопрос принадлежности острова Змеиный тому или иному государству. Суд исходил из того, что остров является частью территории Украины", – объяснил он РБК-Украина.

Никаких перспектив у инициативы по пересмотру границ, утвержденных международными договорами, Василенко также не видит.

Решение по украино-румынскому спору наивысшая международная судебная инстанция вынесла в начале февраля 2009 года. Фемида отвергла предложенную Румынией линию морской границы, которая огибает украинский остров по дуге и поднимается вверх и на восток к берегам Крыма. Не нашла поддержки и украинская версия границы, линия которой велась бы от Змеиного вниз параллельно румынскому берегу.

Напряжение вокруг острова заставило Украину усилить военный контингент (Фото: president.gov.ua)

Суд ООН счел украинский остров настолько "малозначительным" для определения морских границ, что просто решил его не учитывать. Трибунал отметил, что не может допустить "изменение географии в судебном порядке".

Линия разграничения по морю между Украиной и Румынией была проведена простым геометрическим методом – соединением равноудаленных точек от крайних береговых линий двух государств.

Казалось бы, компромиссное решение должно было поставить точку в вопросе территориальных претензий к Украине. Но, оккупировав Крыму в 2014 году, российское руководство показало, что готово безнаказанно и дерзко нарушать международное право и перекраивать карту Украины по своему желанию.

Путинские угрозы

Тезисы российского президента о "незаконности" передачи и Крыма, и острова Змеиный в состав Украины профессор и дипломат Василенко разносит в пух и прах.

По его словам, незыблемость границ европейских государств в послевоенный период была специально закреплена на международном уровне, например, в Статуте ООН и в Хельсинском заключительном акте 1975 года.

В частности, эти документы предполагают, что даже если при формировании границ государства вне его пределов оказались места компактного проживания этнических представителей, то нельзя ставить вопрос о возвращении этих территорий "материнской" стране. Следует поднимать исключительно вопрос защиты прав этих этнических меньшинств.

РФ после оккупации Крыма захватила украинские буровые вышки в Черном море (фото: УНИАН)

Кроме того, юрист обращает внимание, что включение всех территорий, в том числе Крыма и острова Змеиный, в состав УССР, а затем Украины абсолютно законно с правовой точки зрения. На момент принятия соответствующих решений они соответствовали международным нормам и положениям советского конституционного права.

"Все остальное – это выдумки Путина. Это фантазии, ложь и откровенное перекручивание истории и правовых реалий. Которое направлено на то, чтобы создать историческое и психологическое обоснование для территориальных претензий в сторону Украины", – убежден Владимир Василенко.

Российская агрессия в Крыму вынудила украинскую власть перейти от слов к действиям в вопросе защиты "острова Ахиллеса". Еще в начале 2000-х этот клочок суши был демилитаризован. При СССР и в 1990-х остров был закрытым объектом, на котором размещались военные ПВО (противовоздушной обороны). Последние 20 лет на Змеином из силовых структур находится только пограничная застава.

Но, как рассказал РБК-Украина источник в Государственной пограничной службе, в последние годы оборону острова обеспечивают не только они.

"С начала агрессии России было четко понятно, что остров также может быть в сфере ее интересов, поэтому ему уделялось особое внимание. В частности, пограничники увеличили свои силы и средства на острове. Более того, они были усилены "спецами" от Военно-морских сил, были обустроены необходимые позиции для обороны острова. Учитывая последние заявления президента РФ, острову стало уделяться еще больше внимания", – отметил собеседник.

По его словам, военные на острове имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечивать не только охрану, но и оборону Змеиного.

Украина готовится к возможной агрессии РФ на острове Змеиный (фото: president.gov.ua)

В то же время бывший замначальника Генштаба, генерал Игорь Романенко убежден, что угроза агрессии России в этом направлении очень высокая. Будучи начальником штаба 49-корпуса ПВО в конце 1990-х, он отвечал за размещение военного контингента на острове и не понаслышке знает о его проблемах и уязвимых местах. Оккупация этого "лакомого кусочка" украинской территории позволит РФ заблокировать порты Одесской и Николаевской областей, уточнил генерал.

"Российскими силами его (остров, – ред.) можно захватить за сутки. Если это произойдет, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль", – отметил генерал в беседе с изданием.

Военный также обратил внимание, что всего в 25 милях от Змеиного находится украинская буровая установка, захваченная россиянами в 2014 году. Именно с нее в феврале 2017 года был обстрелян самолет ВМС, проводивший облет вокруг газовой вышки. Контроль над промежутком между островом Змеиным и захваченными вышками позволит РФ замкнуть "ворота" к украинским портам на Черном море.

По мнению Романенко, сейчас Россию от открытого нападения на остров останавливает только потенциально жесткая реакция международного сообщества. При этом он подтвердил и то, что Украина уже отрабатывает варианты реагирования на возможную атаку и планы обороны острова.

Как свидетельство серьезности ситуации в начале августе на Змеином были проведены крупнейшие в истории Украины военные учения. Их посетило все высшее военно-политическое руководство страны, в том числе и верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский.

"Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", – так объяснил цель учений глава государства.

* * *

По одной из древнегреческих легенд, однажды на остров Змеиный решило напасть войско амазонок, чтобы отомстить Ахиллесу за убийство своей царицы Пентесилеи в Троянской войне. Но "хозяин острова" воскрес и одним своим взглядом ввел в безумие коней амазонок. Обезумевшие животные сбросили своих наездниц, затоптали и сожрали их. Затем Ахилл очистил остров от крови, окунув его в морскую воду.

Украине на помощь мифического героя надеяться не приходится. Как показали события в Крыму и на Донбассе, от поползновений соседа-агрессора единственной надежной защитой может стать только украинская армия и флот. Текущие события дают основания полагать, что руководство страны этот факт уже осознает.